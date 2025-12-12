Пьяная ямальчанка кинулась на полицейских, которые пришли забрать у нее детей

Прокуратура Тазовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы поселка Тазовский.

Она признана виновной в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении полицейских.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 30 сентября 2025 года наряд полиции пришел домой к обвиняемой, чтобы изъять ее детей. Женщина, будучи пьяной, пыталась препятствовать происходящему, и кинулась на полицию с кулаками.

По решению суда за агрессию женщине было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Тазовский, Елена Васильева

