Пьяный водитель сбил гаишника

На Ямале пьяный водитель сбил сотрудника ГАИ.

Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 13 декабря 2025 года в поселке Тазовский инспектор ДПС остановил машину, за рулем которой находился пьяный мужчина. Сотрудник ГАИ пытался изъять автомобиль, но обвиняемый отказался из него выходить и попытался уехать. Сотрудник ГАИ попытался его остановить, но в результате получил множественные ссадины и ушибы.

Следователями в настоящее время выполняются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбора доказательств. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Тазовский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube