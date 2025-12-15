Матери погибшего бойца через суд пришлось добиваться положенных выплат

Матери погибшего на СВО бойца через прокуратуру и суд пришлось добиваться положенных выплат.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО, региональный
Департамент социальной защиты населения отказал женщине в предоставлении единовременной выплаты по случаю смерти сына. Причина – заявительница, ранее проживавшая на Украине, не предоставила необходимые документы.
Прокуратура района для установления юридического факта родственных отношений матери и сына направила иск в суд.
Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.
Исполнение решения суда находится на контроле.
Салехард, Елена Васильева
