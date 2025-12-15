Матери погибшего бойца через суд пришлось добиваться положенных выплат

Матери погибшего на СВО бойца через прокуратуру и суд пришлось добиваться положенных выплат.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО, региональный

Департамент социальной защиты населения отказал женщине в предоставлении единовременной выплаты по случаю смерти сына. Причина – заявительница, ранее проживавшая на Украине, не предоставила необходимые документы.

Прокуратура района для установления юридического факта родственных отношений матери и сына направила иск в суд.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле.

Салехард, Елена Васильева

