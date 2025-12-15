Первый зам Артюхова ушел в отставку

Первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин уволился по собственному желанию. Напомним, что в правительстве округа Калинин курировал вопросы экономики и имущественных отношений, а также госзаказ.

С сайта правительства ЯНАО уже убрали карточку чиновника – теперь там ничего нет.

Вопрос по назначению первого зама решается.

Напомним, что Александр Калинин работал на Ямале с 2018 года, начинал с замглавы ЯНАО, потом стал первым замом. Переназначен на должность первого заместителя в 2023 году, после переизбрания Дмитрия Артюхова губернатором округа.

В СМИ увольнение Калинина связывают с семейными обстоятельствами.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube