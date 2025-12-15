Первый зам Артюхова ушел в отставку

Первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин уволился по собственному желанию. Напомним, что в правительстве округа Калинин курировал вопросы экономики и имущественных отношений, а также госзаказ.
С сайта правительства ЯНАО уже убрали карточку чиновника – теперь там ничего нет.
Вопрос по назначению первого зама решается.
Напомним, что Александр Калинин работал на Ямале с 2018 года, начинал с замглавы ЯНАО, потом стал первым замом. Переназначен на должность первого заместителя в 2023 году, после переизбрания Дмитрия Артюхова губернатором округа.
В СМИ увольнение Калинина связывают с семейными обстоятельствами.
Салехард, Елена Васильева
