Подрядчик получил субсидию и сделал на нее плохой пандус для инвалида

Прокуратура Нового Уренгоя заставила переделывать плохой пандус для инвалидов, построенный на субсидии от государства.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в многоквартирном доме на Ленинградском проспекте проживает инвалид-колясочник, который нуждается в обеспечении условий доступности общего имущества дома.
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства выдал ТСЖ, обслуживающему дом, субсидию на постройку пандуса. ТСЖ наняло подрядную организацию, чтобы сделать пандус, но качество работ не проконтролировало. В итоге поостренный пандус для инвалидов оказался небезопасным.
В этой связи прокуратурой города в департамент внесено представление об устранении нарушений закона, а также направлен иск в суд.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Кроме того, в пользу инвалида взыскан моральный ущерб в размере 40 тысяч рублей.
Новый Уренгой, Елена Васильева
