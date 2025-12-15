Подрядчик получил субсидию и сделал на нее плохой пандус для инвалида

Прокуратура Нового Уренгоя заставила переделывать плохой пандус для инвалидов, построенный на субсидии от государства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в многоквартирном доме на Ленинградском проспекте проживает инвалид-колясочник, который нуждается в обеспечении условий доступности общего имущества дома.

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства выдал ТСЖ, обслуживающему дом, субсидию на постройку пандуса. ТСЖ наняло подрядную организацию, чтобы сделать пандус, но качество работ не проконтролировало. В итоге поостренный пандус для инвалидов оказался небезопасным.

В этой связи прокуратурой города в департамент внесено представление об устранении нарушений закона, а также направлен иск в суд.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Кроме того, в пользу инвалида взыскан моральный ущерб в размере 40 тысяч рублей.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube