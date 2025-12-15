На губернаторскую елку позвали более 300 детей

Более 300 школьников принимают участие в губернаторской елке на Ямале. Как сообщает пресс-служба главы округа, праздничные мероприятия продлятся до 17 декабря. На праздник в Салехард съехались дети со всего региона, в том числе из семей участников СВО, воспитанников детских домов «Сияние Севера» и «Семья», а также 10 ребят из Волновахского муниципального округа.

Все участники – отличники учебы, победители олимпиад, конференций и конкурсов, активисты добровольческих отрядов. В числе гостей губернаторской елки также ребята с особенностями здоровья, дети из многодетных и социально незащищенных семей.

Ребят ждет насыщенная программа: они пройдут торжественную церемонию пересечения полярного круга, прокатятся на оленьих упряжках, поиграют в «Музыкальное лото» в центре культуры и спорта «Геолог», встретятся с Дедом Морозом и прогуляются по ледовому городку Салехарда.

Побывают гости и в одном из самых масштабных сооружений на Ямале – в соборе Преображения Господня. Затем в комплексе «Городская усадьба» ребята узнают о традициях купеческого чаепития, а на мастер-классе по резьбе по кости создадут брелоки. Вечером в Окружном Центре национальных культур школьников ждет киносеанс «Письмо Деду Морозу».

16 декабря программа для участников мероприятия начнется в музее новейшей истории с просмотра фильма «Начало земли» о Ямале. Культурная программа продолжится экскурсиями по экспозициям МВК имени И.С. Шемановского и в этнографическом комплексе поселка Горнокнязевск. В арт-резиденции «Полярис» школьники прослушают лекцию «Новые русские» о современном русском кино, основанном на сказках и известных мультперсонажах.

Кульминация праздничного мероприятия состоится 16 декабря в филармонии. Детей встретят Дед Мороз, Снегурочка и герои спектакля «Цветущий сад полярной ночи». Ребят ждут поздравления и подарки.

Предновогодний праздник проходит по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова в пятый раз, в нем приняло участие более 1500 детей. Посетить Губернаторскую елку можно один раз в три года.

Салехард, Елена Васильева

