Ночью 17 декабря открывается зимник Коротчаево-Красноселькуп

Ночью 17 декабря официально заработает зимник Коротчаево-Красноселькуп. Как сообщает в социальных сетях администрация Красноселькупа, с ноля часов 17 декабря движение транспорта будет через зимник с переходом на мост через реку Пур.

Движение откроют для всех типов транспорта, но с ограничением массы – до 30 тонн. Дополнительную информацию о работе автодороги можно получить по номеру телефона: 8(34932) 2-31-56.

Салехард, Елена Васильева

