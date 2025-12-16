После попойки двое ямальцев оказалось в больнице, а третий – под следствием

На Ямале после попойки два человека попали в больницу, а третий угодил под следствие на попытку убийства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 14 декабря 2025 года в селе Аксарка Приуральского района между тремя жителями, распивавшими спиртные напитки, произошел конфликт. В ссоре, обвиняемый, 22-летний молодой человек, сначала избил двух своих собутыльников, потом взял нож и нанес из жертв многочисленные удары в грудь. Пострадавшие сумели самостоятельно покинуть место происшествия и в дальнейшем им своевременно оказали медицинскую помощь.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели произошедшего. Задержанному предъявлено обвинение, по ходатайству следствия от арестован до 13 февраля 2026 года.

Салехард, Елена Васильева

