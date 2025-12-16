Житель Ноябрьска три месяца бесплатно работал водителем автобуса

Прокуратура Ноябрьска провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его трудовых прав.

Установлено, что с ноября 2024 года по январь 2025 года мужчина исполнял обязанности водителя автобуса в организации, осуществляющей пассажирские и грузоперевозки, однако трудовые отношения с ним не оформлены, имелась задолженность по заработной плате.

Прокуратурой направлен иск в суд о признании отношений трудовыми, взыскании задолженности по заработной плате, а также компенсации за задержку выплаты зарплаты в размере 158 тыс. рублей.

Судом требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, сообщили «Новому дню» в пресс-службе надзорного ведомства.

Ноябрьск, Елена Васильева

