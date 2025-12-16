российское информационное агентство 18+

Вторник, 16 декабря 2025, 13:28 мск

Ямалец получит почти полмиллиона за легкую травму ноги на бывшей работе

Прокуратура Пуровского района по обращению бывшего работника проверила соблюдение требований трудового законодательства в АО «Самотлорнефтепромхим».
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО, мужчина работал электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В июне 2024 года на работе он получил производственную травму ноги, отнесенную к категории легкого вреда здоровью.

По результатам расследования несчастного случая на производстве установлено, что его причиной явилось необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за выполнением работы. Также на предприятии не уделяли внимание соблюдению трудовой дисциплины, что плохо повлияло на безопасность выполняемых работ. В этой связи прокурор района обратился с иском в суд о взыскании в пользу пострадавшего денежных средств в счет компенсации морального вреда.
Судом требования прокурора удовлетворены, взыскана компенсация в размере 400 тысяч рублей.
Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

