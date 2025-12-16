Два ребенка получат по 25 тысяч рублей от водителя, который их сбил

На Ямале два ребенка получат компенсацию о водителя, который сбил их на пешеходном переходе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в августе 2025 года местный житель подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу на высокой скорости и не уступил пешеходам, пользующимися преимуществом в движении. В итоге двое детей попали ему под колеса и получили травмы.

Прокуратурой района по итогам ДТП был направлен иск в суд о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу пострадавших взыскана компенсация в размере 25 тысяч рублей каждому.

Салехард, Елена Васильева

