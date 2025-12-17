Пьяный ямалец топором зарубил двух женщин

Двойное убийство совершил пьяный ямалец. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, жертвами преступника стали две жительниц села Азовы в Шурышкарском районе.

Как установило следствие, вечером 13 декабря 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с двумя знакомыми женщинами. Потом он взял топор и нанес каждой множественные удары по различным частям тела. От полученных ранений обе потерпевшие скончались на месте преступления.

Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции при содействии бойцов СОБР «Варк» Управления Росгвардии ЯНАО.

По ходатайству следствия и решению суда фигурант заключен под стражу. В настоящее время следователями проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели, назначены криминалистические судебные экспертизы.

Салехард, Елена Васильева

