Ямальцы купили путевки почти на 2 млн рублей, но так никуда и не улетели

Индивидуальная предпринимательница из Нового Уренгоя продала путевок почти на 2 млн рублей, но люди за свои деньги на отдых так и не попали.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, обвиняемая с января 2022 года по август 2023 года женщина заключила с гражданами 9 договоров о реализации туристских продуктов стоимостью от 86 тыс. рублей до 410 тыс. рублей. Свои обязательства перед ними она не выполнила и не внесла оплату туроператорам за выбранные путевки. О том, что поездка не состоится, потерпевшие узнавали за несколько дней до вылета либо в день вылета.

В результате незаконных действий 10 гражданам причинен ущерб в размере 1,9 млн рублей, которые злоумышленница израсходовала по своему усмотрению.

Судом она была признана виновной в мошенничестве. Женщине был назначен штраф в полтора миллиона рублей, а также она должна погасить всем покупателям траты на покупку путевок.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube