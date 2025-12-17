Спасатели ищут ямальца, который поехал в чум и пропал

Спасатели отправились на поиски мужчины, который поехал в свой чум и пропал.

Как сообщает ЕДДС Ямальского района, 16 декабря по телефону поступило сообщение от мужчины, что его брат 13 декабря выехал из села Яр-Сале в сторону чума. В настоящее время его местонахождение неизвестно. На поиски выехали родственники заявителя и группа спасателей ГБУ «Ямалспас».

Весь день 16 декабря велись поиски, но результатов они не дали. 17 декабря розыск пропавшего продолжится после наступления светлого времени суток.

Салехард, Елена Васильева

