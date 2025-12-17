Ямальским мамам выдали 6 тысяч сертификатов на 37 тысяч рублей – на покупку всего нужного для новорожденных

6 тысяч сертификатов на 37 тысяч рублей выдали ямальским матерям в 2025 году. Их можно потратить на все то, что нужно новорожденным детям.

Сертификат номиналом 37 тысяч рублей предоставляется тем, кто уже получил подарочную коробку при рождении первого ребенка. Мера поддержки обеспечивает доступ к широкому ассортименту товаров: от одежды до детских принадлежностей.

В перечне – 78 наименований, среди которых одежда, обувь, коляска, стул для кормления и многое другое. Воспользоваться средствами возможно в течение года с даты его получения. Можно потратить всю сумму сразу или приобретать товары по мере необходимости. Электронный сертификат действует на маркетплейсе «Озон», в сети магазинов «Детский мир», расположенных на территории округа, а также в партнерских магазинах.

Мера поддержки введена по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и действует с 1 марта 2023 года. Главное условие для получения электронного сертификата – регистрация ребенка в ЗАГС ЯНАО.

Зачисление средств маме происходит автоматически на единую карту жителя Ямала «Морошка», подключенную к банковской карте «Мир», на основании сведений из медицинских организаций. Семьи с новорожденными, которые появились на свет за пределами региона и зарегистрировали малыша в округе, смогут получить подарочную коробку или сертификат на покупку детских принадлежностей в течение шести месяцев.

Салехард, Елена Васильева

