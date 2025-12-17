Ямалец получил украинский вид на жительство и 11 лет молчал об этом

Житель Надыма 11 лет скрывал тот факт, что получил на Украине вид на жительство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе проверки было установлено, что в июле 2014 года мужчина получил вид на жительства иностранного государства (Украина). При этом до августа 2025 года он не сообщил об этом в федеральный орган в сфере миграции по месту жительства. Таким образом, ямалец нарушил порядок, обеспечивающий нормальную деятельность федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по контролю и надзору в сфере миграции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Надым, Елена Васильева

