
Четверг, 18 декабря 2025, 11:17 мск

Житель Нового Уренгоя на полтора года стал пешеходом и лишился машины

19-летний житель Нового Уренгоя на полтора года станет пешеходом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 19-летний молодой человек уже попадал в нетрезвом виде в поле зрение ГАИ, но в августе 2025 его снова поймали за рулем пьяным.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 280 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев.
Автомобиль конфискован и обращен в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.

Новый Уренгой, Елена Васильева

