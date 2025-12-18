российское информационное агентство 18+

Четверг, 18 декабря 2025, 14:47 мск

Новости Ямал

Ямалец получил 7 месяцев принудительных работ за избиение жены

Ямалец пошел под суд за то, что избил свою жену.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, обвиняемый – 37-летний житель Пуровского района.

Установлено, что в сентябре 2025 года мужчина выпивал дома, потом устроил скандал с женой и несколько раз пнул ее в живот. Когда супруга выбежала в подъезд, чтобы прекратить дальнейший конфликт, он догнал ее и ударил еще несколько раз.
С учетом позиции государственного обвинителя судом виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 7 месяцев, с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.

Салехард, Елена Васильева

