В Новом Уренгое два брата устроили пьяный дебош в аэропорту и никуда не улетели

Два брата, возвращавшиеся с вахты, устроили дебош в аэропорту Нового Уренгоя. Вместо Екатеринбурга они попали в отделение полиции.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД на транспорте по УрФО, 17 декабря в ходе патрулирования аэропорта сотрудники транспортной полиции задержали в накопителе двух мужчин из Краснодарского края.

В ожидании посадки на рейс до Екатеринбурга пассажиры, которые оказались братьями, были пьяны, нарушали общественный порядок, вели себя вызывающе.

Полицейские сделали мужчинам замечание, но в ответ услышали грубую брань.

Сотрудники транспортной полиции придержали братьев и доставили в дежурную часть. При доставлении задержанные оказали сопротивление, после чего к ним применили физическую силу и надели наручники.

В полиции задержанные поясняли: он возвращались на Кубань после вахты и во время ожидания стыковочного рейса на Екатеринбург решили выпить.

В отношении дебоширов были составлены административные протоколы.

Новый Уренгой, Елена Васильева

