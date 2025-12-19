На Ямале бойцы СВО смогут заключить социальный контракт на открытие своего дела. Мера социальной поддержки введена по поручению президента РФ, чтобы помочь военнослужащим с предпринимательским потенциалом реализовать себя.

Участник СВО может получить по социальному контракту до 350 тысяч рублей, чтобы открыть свое дело в качестве ИП. С 1 января 2026 года для заключения такого контракта не потребуется оценка среднедушевого дохода семьи.

На выплату могут рассчитывать участники СВО, уволенные с военной службы или завершившие контракт, которые признаны безработными или ищут работу. Если участник СВО имеет I или II группу инвалидности, он может решить, кто получит помощь – он сам или его безработная супруга.

Социальный контракт заключается однократно. К нему прилагается программа социальной адаптации, которая включает обязательные мероприятия индивидуальной предпринимательской деятельности.

Для оформления помощи нужна рекомендация от организации, созданной по Указу Президента для поддержки участников СВО, а именно фонда «Защитники Отечества». Форму и порядок выдачи рекомендации утверждает Правительство РФ.

Заявление на заключение социального контракта можно подать через портал «Госуслуги» или в МФЦ. После рассмотрения обращения заявителя пригласят в орган социальной защиты населения для разработки индивидуальной программы социальной адаптации.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube