Пятница, 19 декабря 2025, 10:48 мск

Бойцы СВО смогут заключить социальный контракт на открытие своего дела

На Ямале бойцы СВО смогут заключить социальный контракт на открытие своего дела. Мера социальной поддержки введена по поручению президента РФ, чтобы помочь военнослужащим с предпринимательским потенциалом реализовать себя.

Участник СВО может получить по социальному контракту до 350 тысяч рублей, чтобы открыть свое дело в качестве ИП. С 1 января 2026 года для заключения такого контракта не потребуется оценка среднедушевого дохода семьи.

На выплату могут рассчитывать участники СВО, уволенные с военной службы или завершившие контракт, которые признаны безработными или ищут работу. Если участник СВО имеет I или II группу инвалидности, он может решить, кто получит помощь – он сам или его безработная супруга.

Социальный контракт заключается однократно. К нему прилагается программа социальной адаптации, которая включает обязательные мероприятия индивидуальной предпринимательской деятельности.

Для оформления помощи нужна рекомендация от организации, созданной по Указу Президента для поддержки участников СВО, а именно фонда «Защитники Отечества». Форму и порядок выдачи рекомендации утверждает Правительство РФ.

Заявление на заключение социального контракта можно подать через портал «Госуслуги» или в МФЦ. После рассмотрения обращения заявителя пригласят в орган социальной защиты населения для разработки индивидуальной программы социальной адаптации.

Салехард, Елена Васильева

