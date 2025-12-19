В Салехарде прокуратура поставила на контроль большой пожар в жилом доме на 4 квартиры

В Салехарде прокуратура поставила на контроль расследование обстоятельство пожара, случившегося в жилом доме.

В ночь на 19 декабря случалось возгорание в двухэтажном доме с мансардой на лице Казачья, 113. Вызов в МЧС поступил почти в час ночи. Пожарные обнаружили горение на первом этаже с переходом на второй. Когда началась ликвидация возгорания, взорвались несколько газовых баллонов, что значительно увеличило площадь возгорания. Ситуацию осложняли сильный мороз и низкие температуры – подача воды и использование техники были затруднены. В три часа ночи огонь пожарным удалось локализовать.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, горевший дом принадлежал частному лицу и разделен на 4 жилых помещения, которые сдавались в наем.



На момент возгорания жилые помещения были заняты постояльцами, в двух из них проживали семьи с детьми. После ночного пожара от дома ничего не осталось.

Пожарные расчеты до настоящего времени осуществляют поливку конструкций, после чего к работе приступит следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.



В результате пожара двое детей и оба их родителя получили незначительные ожоги и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение. Остальные жильцы не пострадали.



На место происшествия выехал прокурор города Евгений Губкин, он встретился с жильцами.



Результаты проверки и процессуальное решение будут проконтролированы прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

