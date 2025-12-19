На Ямале сегодня холодно – некоторым школьникам разрешили не ходить в школу

В школах Салехарда 19 декабря объявлена актировка для учащихся 1-7-х классов первой смены, оповестили в департаменте образования города. Воздух в окружной столице в пятницу утром охладился до −39 градусов, сообщает «Ямал-Медиа».

«Неблагоприятные погодные условия: первая смена – 1-7-й класс, вторая смена – нет», – сообщается на сайте депобразования Салехарде.

Аналогичное объявление выпустил департамент образования Нового Уренгоя – очные занятия в городе отменены для учащихся 1-4-х классов первой смены. В Ноябрьске, где в пятницу морозы усилились почти до −40 градусов, спасатели советуют родителям не выпускать маленьких детей на улицу.

«Единая дежурно-диспетчерская служба информирует: нахождение детей на улице с первого по седьмой класс не рекомендуется и небезопасно. Температура воздуха: −38 градусов, ветер северо-западный 2 м/с», – призвали в администрации Ноябрьска.

При этом работа школ в Ноябрьске остановлена с 13 декабря по предписанию Роспотребнадзора. Карантин в связи со вспышкой ОРВИ продлится до 21 декабря, помимо школ ограничения затронули спортивные секции, кружки, музыкальные школы и школы искусств.

Салехард, Елена Васильева

