В Тарко-Сале горит жилая двухэтажка, есть пострадавшие

Большой пожар в двухэтажном жилом доме ликвидируют спасатели в Тарко-Сале. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, возгорание произошло примерно в 06:30 утра на улице Авиаторов, 9.

Огонь охватил 500 квадратных метров. По уточненной информации, пострадали два ребенка и взрослый. Из здания самостоятельно эвакуировались 38 человек.

Тушение пожара усложняется неблагоприятными погодными явлениями – в Тарко-Сале морозно, что осложняет подачу воды и работу техники.

Тарко-Сале, Елена Васильева

