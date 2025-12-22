В Салехарде после пожара в квартире нашли труп женщины

В Салехарде следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли после пожара в квартире.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, днем 21 декабря в МЧС поступило сообщение о возникновении пожара в одной из квартир жилого дома 21 по улице Кирпичная в Салехарде. При тушении пожара, обнаружено тело 64-летней местной жительницы. По данному факту следователями Салехардского межрайонного следственного отдела организовано проведение доследственной проверки. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы пожара. Предварительный очаг возгорания находился на кухне квартиры.

Для установления причины смерти потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Салехард, Елена Васильева

