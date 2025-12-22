Жителей сгоревшего дома в Тарко-Сале временно расселили и окажут финансовую помощь

Власти Тарко-Сале продолжают разбираться в последствиях большого пожара в жилом доме, который произошел сегодня утром. Напомним, в 06:30 утра 22 декабря на улице Авиаторов, 9 загорелся жилой дом. Из него самостоятельно эвакуировались 38 человек, Пострадали 6 человек, в том числе трое взрослых и трое детей. Два человека после осмотра врачей санавиацией были отправлен в Новый Уренгой.

Для эвакуированных жильцов дома администрация муниципального образования предоставила автобус. Большую часть людей разместили у родственников и знакомых, три человека ( в том числе один ребенок) отправлены в Центр социального обслуживания населения.

Глава района Кирилл Трапезников провел заседание по пожару. Как рассказала начальник департамента соцполитики администрации Пуровского района Светлана Котлярова телеканалу «Луч», сформированы списки пострадавших семей. С каждой из них будут работать индивидуально.

Из окружного бюджета на одиноко проживающего человека полагается выплата в 20 тысяч рублей, на семью – 50 тысяч. Из местного бюджета – по 30 тысяч на каждого. Основанием для предоставления помощи будут подтверждающие документы.

Отметим, что в Тарко-Сале объявлен сбор вещей для погорельцев. Пострадавшие могут получить вещи по следующим адресам:

«Милосердие», улица Ленина, 34 (тел. 6-30-97)

«Добро.Центр», мкрн.Советский, дом 7

Вещи для пострадавщих можно приносить в центр «Милосердие», он работает с 09:00 до 17 часов.

Тарко-Сале, Елена Васильева

