Ямалец получил год строгого режима и лишился телефона из-за 30 тысяч рублей

В Тазовском районе 26-летний местный жителей получил год строгого режима в колонии за кражу денег.

Установлено, что мужчина, имеющий судимость за аналогичное преступление, в марте 2024 года вновь совершил хищение денежных средств с банковской карты в размере 30 тысяч рублей у своей знакомой.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Конфискован и обращен в доход государства сотовый телефон стоимостью 5 тысяч рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

