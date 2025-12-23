На Ямале из-за плохой погоды закрыто движение по дороги Лабытнанги – Харп

На Ямале из-за сильного ветра и ограниченной видимости временно закрыто движение по дороге Лабытнанги – Харп. Об этом сообщает региональный Дептранс.

«Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, ограниченная видимость) движение на автомобильной дороге Лабытнанги – Харп закрыто. Ограничения ввели на участке с шестого по 30 километр», – сообщается в тг-канале ведомства.

Для уборки дороги выведена спецтехника, об открытии движения будет сообщено дополнительно.

Лабытнанги, Елена Васильева

