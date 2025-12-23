Монтажник получил 2 млн с работодателя за множественные травмы

На Ямале монтажник стальных и железобетонных конструкций после обращения в прокуратуру получил 2 млн рубей за травмы, полученные на работе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина был трудоустроен в филиале ОАО «Белтрубопроводстрой» (Санкт-Петербург) в Губкинском.

В ходе проверки было установлено, что в октябре 2024 года на территории Губкинского месторождения он в ходе проведения работ получил множественные травмы, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью. После необходимого лечения мужчине поставили инвалидность. По результатам расследования несчастного случая на производстве установлено, что безопасные условия труда на месторождении не были обеспечены работодателем.

В этой связи прокурор города обратился с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда и понесенных расходов за лечение.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу работника взысканы компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей и медицинских расходов в размере более 26 тыс. рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Губкинский, Елена Васильева

