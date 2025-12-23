Иностранец купил в интернете права тракториста и попался с ними ДПС

Иностранец попался на Ямале с правами тракториста, купленными в Интернете.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, гражданин иностранного государства приобрел в Интернете водительское удостоверение тракториста-машиниста, якобы, выданное на его имя.

Это удостоверение он предъявил сотруднику ДПС, который его остановил. Подделка была оперативно выявлена.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и конфисковал телефон, использованный для приобретения поддельного документа.

Лабытнанги, Елена Васильева

