На Ямале родилась вторая за 25 лет четверня

На Ямале родилась вторая за последние 25 лет четверня. Как рассказал в соцсетях губернатор округа Дмитрий Артюхов, большое пополнение произошло в семье Анастасии и Дмитрия Станкус из Муравленко. Все новорожденные – девочки.

«Малышки появились на свет в центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве. Его специалисты вместе с врачами муравленковской больницы чутко следили за особенной беременностью мамы, – рассказал Артюхов. – Выдали семье большой набор коробок «Малышу Ямала» – в нём всё необходимое для первого года жизни. Помогли приобрести коляски, волонтёр соцзащиты при необходимости поддержит в быту и в передвижении по городу. В такой трепетный и непростой период, когда малышам больше всего нужна забота родителей, Ямал рядом. От всей души поздравляю земляков! Крепкого здоровья и только приятных хлопот».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube