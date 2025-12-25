Из-за непедагогичных методов воспитания у детсадовца на лице появились ссадины

Прокуратура Тазовского района провела проверку соблюдения требований законодательства в МБДОУ «Детский сад «Теремок».

Поводом для проверки послужила ситуация, связанная с рукоприкладством по отношению к одному из детей. В ноябре 2025 года младший воспитатель во время ужина в помещении детской группы применила непедагогические методы воспитания к малолетнему. У ребенка на лице остались ссадины.

Прокуратурой района в адрес заведующего дошкольной организацией внесено представление, по результатам его рассмотрения виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением).

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.

Тазовский, Елена Васильева

