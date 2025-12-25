На Ямале экстренные службы перевели на усиленный режим работы

На Ямале экстреннее службы в преддверии нового года и каникул перевели на усиленный режим работы. Он коснулся правоохранительных органов, коммунальных служб, спасателей, медиков, специалистов связи.

Полиция с собаками проверит все места проведения торжеств на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. За общественным порядком в парках, скверах, новогодних площадях и ледовых городках будут круглосуточно следить и сотрудники единых дежурно-диспетчерских служб. В зоне охвата систем видеонаблюдения более 139 общественных пространств, 40 новогодних площадей и 20 ледовых городков. Всего за данными объектами следят 946 камер, а единая региональная система видеонаблюдения охватывает свыше 6300 устройств.

На усиленный режим несения службы в новогодние праздники перейдут и сотрудники Ямалспаса, МЧС и противопожарной службы округа. В ночь с 31 декабря на 1 января в режиме повышенной готовности будет находится 46 спасателей Ямалспаса и 18 единиц техники, 111 сотрудников и 55 единиц техники противопожарной службы Ямала, 158 человек личного состава и 60 единиц спецтехники МЧС России. В усиленном составе дежурство продолжится до конца новогодних каникул.

На особый режим дежурства перейдут в период длинных выходных и ямальские медики. Так, амбулаторные службы Ноябрьска, Лабытнанги, села Мужи, окружного противотуберкулезного диспансера, СПИД-Центра будут принимать пациентов 3 и 6 января. Центр общественного здоровья и медицинской профилактики проведут профосмотры 5 января. Поликлиники Нового Уренгоя, Салехарда, Муравленко, Губкинского, Тарко-Сале, Яр-Сале, Тазовского Надыма, психоневрологические диспансеры Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя примут пациентов 3, 6, 9 и 10 января согласно графику, утвержденному окружным департаментом здравоохранения. Со 2 по 6 января и с 8 по 10 января работают кабинеты неотложной помощи для пациентов с ОРВИ, педиатры и терапевты обслужат вызовы на дому.

Коммунальные службы Ямала во всех населенных пунктах округа в новогодние праздники также будут работать в усиленном режиме. Особый график работы коснется электростанций, котельных, объектов водно-канализационного хозяйства, перевозчиков твердых коммунальных отходов и других предприятий сферы ЖКХ.

О возникновении нештатных ситуаций, связанных с работой сетей тепло-, водо-, электроснабжения и канализации, ямальцам необходимо сообщать в аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций, на горячие линии ресурсоснабжающих организаций, также в ЕДДС муниципального образования или на телефон 112.

Салехард, Елена Васильева

