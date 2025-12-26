Прокуратура вернула Салехарду котельную, инженерные сети и другую собственность на четверть миллиарда

Прокуратура вернула Салехарду коммунальную собственность на 255 млн рублей. Как сообщили «Новом Дню» в пресс-службе надзорного органа, в ходе проверки выяснилось, что администрация столицу ЯНО в 2023 году незаконно передала в собственность АО «Салехардэнерго» объекты жилищно-коммунального хозяйства в том числе, котельная, инженерные сети и другие сооружения, рыночная стоимость которых превышает 255 млн рублей.

При этом отчуждение указанных объектов произведено муниципалитетом в отсутствие конкурентных процедур и инвестиционной программы, что исключало возможность передачи публичного имущества в собственность юридического лица, отметили в прокуратуре.

Незаконная сделка была оспорена. Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа требования прокурора удовлетворены в полном объеме, имущество возвращено в публичную собственность.

Судебный акт вступил в силу, его исполнение контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

