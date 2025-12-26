В Салехарде на Новый год и Рождество перекроют несколько улиц

В Салехарде на Новый год и Рождество перекроют несколько центральных улиц.

Как сообщает администрация города, 1 и 8 января с 15:00 до 19:00 на участке улицы Матросова от пересечения с улицей Ямальской до улицы Губкина движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями будет ограничено.

С 15:00 6 января до 12:00 7 января 2026 года временно будет закрыт для движения участок улицы Свердлова от улицы Некрасова по перекрестка с Карла Маркса. С 22:00 6 января до 04:00 7 января 2026 года также нельзя будет проехать по улице Арктической – от пересечения с улицами Губкина и Матросова до дома № 20.

В местах ограничений будут установлены временные знаки, за порядком будет следить ГАИ.

Салехард, Елена Васильева

