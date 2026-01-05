В больнице Ноябрьска пациенты мерзнут и голодают

Глава СК России Александр Бастыркин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жителей Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Ноябрьской больнице температура в помещениях упала ниже установленных норм. Люди мерзнут, в одной из палат образовалась сырость и даже плесень. Есть жалобы и на то, что больных в стационаре кормят не по графику.

По всем указанным фактам проводится проверка. О результатах и.о. руководитель СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Дмитрий Цымбаленко доложит Бастрыкину лично.

Ноябрьск, Елена Васильева

