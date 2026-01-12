Два физрука пойдут под суд за непедагогические методы обучения

На Ямале два физрука пойдут под суд за непедагогические методы воспитания детей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, речь идет о сотрудниках школы-интерната в Тазовском районе.

По данным следствия, в период с марта 2024 года по октябрь 2025 года в Гыданской школе-интернат Тазовского района обвиняемые, занимая должности учителей физической культуры, во время занятий применяли недопустимые методы воспитания в отношении троих малолетних учеников, причиняя им физические страдания.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

