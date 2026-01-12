Ямалец пытался убить собутыльника с помощью ножа, но тот смог отбиться

На Ямале один собутыльник пытался убить другого в ходе пьяной ссоры.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, ночью 9 января 2026 года обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, после чего обвиняемый взял нож и нанес потерпевшему множественные удары по телу. Однако в результате активного сопротивления и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший выжил.
внападавший был оперативно задержан, решается вопрос о мере пресечения. Следователи намерены прость суд заключении агрессивного ямальца под стражу.
Салехард, Елена Васильева
