Ямалец пытался убить собутыльника с помощью ножа, но тот смог отбиться

На Ямале один собутыльник пытался убить другого в ходе пьяной ссоры.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, ночью 9 января 2026 года обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, после чего обвиняемый взял нож и нанес потерпевшему множественные удары по телу. Однако в результате активного сопротивления и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший выжил.

внападавший был оперативно задержан, решается вопрос о мере пресечения. Следователи намерены прость суд заключении агрессивного ямальца под стражу.

Салехард, Елена Васильева

