Ямалец устроил поножовщину у ТЦ

В Губкинском следователи изучают обстоятельства поножовщины у местного торгового центра.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент случился 11 января 2026 года. Согласно имеющейся информации, у местного жителя произошел конфликт с двумя знакомыми. После чего обвиняемый достал нож и начал бить им своих оппонентов. Поскольку потерпевшие активно сопротивлялись, убить никого не удалось, а медки оказали раненым помощь.

Подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обвинение предъявлено по статье о попытке убийства двух и более лиц.

Губкинский, Елена Васильева

