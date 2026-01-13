Ямалец устроил поножовщину у ТЦ

В Губкинском следователи изучают обстоятельства поножовщины у местного торгового центра.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент случился 11 января 2026 года. Согласно имеющейся информации, у местного жителя произошел конфликт с двумя знакомыми. После чего обвиняемый достал нож и начал бить им своих оппонентов. Поскольку потерпевшие активно сопротивлялись, убить никого не удалось, а медки оказали раненым помощь.
Подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обвинение предъявлено по статье о попытке убийства двух и более лиц.
Губкинский, Елена Васильева
