Ребенку присудили 200 тысяч за то, что его по лбу ударил металлический щит

200 тысяч получат в качестве компенсации родители ребенка, которого по лбу ударил металлический щит.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в происшествии оказалась виновата УК «Уютный Север». Она плохо выполняла обязанности по содержанию общего домового имущества многоквартирного дома. В результате чего в подъезде на мальчика и упал металлический щит, закрывающий провода.
Шестилетний ребенок получил ушибленную рану лобной области и был доставлен в больницу.
Действуя в интересах мальчика, прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Требования прокурора удовлетворены, с управляющей компании взыскано 200 тыс. рублей.
В настоящее время ребенок получил выплату.
Новый Уренгой, Елена Васильева
