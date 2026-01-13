Ребенку присудили 200 тысяч за то, что его по лбу ударил металлический щит

200 тысяч получат в качестве компенсации родители ребенка, которого по лбу ударил металлический щит.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в происшествии оказалась виновата УК «Уютный Север». Она плохо выполняла обязанности по содержанию общего домового имущества многоквартирного дома. В результате чего в подъезде на мальчика и упал металлический щит, закрывающий провода.

Шестилетний ребенок получил ушибленную рану лобной области и был доставлен в больницу.

Действуя в интересах мальчика, прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Требования прокурора удовлетворены, с управляющей компании взыскано 200 тыс. рублей.

В настоящее время ребенок получил выплату.

Новый Уренгой, Елена Васильева

