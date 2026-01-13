Хозяин заплатит 10 тысяч мальчику, которого укусила его собака

Надымская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Она сообщила, что в июле 2025 года ее пятилетнего сына в подъезде многоквартирника укусила за левое запястье соседская собака.

Городской прокурор в интересах малолетнего направил иск в суд о взыскании с хозяина собаки компенсации причиненного морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу законного представителя мальчика взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Надым, Елена Васильева

