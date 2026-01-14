Пьяная ямальчанка с кулаками набросилась на полицейских

Прокуратура Нового Уренгоя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой местной жительницы.

Она признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

В суде установлено, что 13 октября 2025 года сотрудники полиции прибыли по вызову в одну из квартир многоквартирного дома. Там они обнаружили пьяную хозяйку жилья. Женщина не реагировала на просьбы вести себя прилично и с руганью и кулаками набросилась на патруль, несколько раз ударив одного из полицейских.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Приговор вступил в законную силу, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

