Прокуратура заставила коммунальщиков убрать дорогу к дому родителей участника СВО

В Салехарде прокуратура заставила коммунальщиков привести в порядок дорогу к дому, где живут родители участника СВО.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, с жалобой обратилась жительница Салехарда и сообщила, что ее права нарушены ОА «Салехарддорстрой», работники которого плохо проводят уборку города от снега – на проезжей части улиц выявлены уплотненный и плотноукатанный снег, наледь. Проезд к дому родителей участника СВО по улице Мирюгина не был очищен от скоплений снега, что не позволяло им безопасно добираться до дома.

В этой связи прокурором города директору предприятия и главе города были внесены представления об устранении нарушений закона.

Кроме того, в отношении ответственного должностного лица подрядной организации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог и дорожных сооружений).

По результатам принятых мер прокурорского реагирования нарушения устранены, незамедлительно проведены снегоочистительные работы.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube