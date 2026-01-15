Финансирование северного завоза вырастет в три раза

В текущем 2026 году объем финансирования северного завоза с использованием бюджетных кредитов вырастет в три раза. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, в 2025 году на данные цели было потрачено более 10,2 млрд рублей.

На текущий год поставлены главные цели, направленные на развитие торгово-логистической и энергетической инфраструктуры. Среди них – дальнейшее расширение ассортимента товаров и повышение их доступности для населения. Достичь этого планируется, в том числе, за счет локализации производства ряда наименований продукции, указал министр.

Система снабжения труднодоступных и удаленных территорий охватывает 19 регионов, 2,8 тыс. населенных пунктов и более 2,1 млн человек. Глава ведомства отметил, что в 2025 году в регионы доставлено 3,4 млн тонн грузов – 100% от плана. В текущем году необходимо доставить более 3,9 млн тонн.

Алексей Чекунков добавил, что механизм торгово логистических центров планируется распространить на другие северные регионы. В частности, он особенно востребован на Чукотке.

Кроме того, в числе приоритетных задач на 2026-й – модернизация объектов энергетики, которые используют привозное топливо. Реализация этих мер, подчеркнул министр, должна способствовать укреплению экономической устойчивости регионов, снижению зависимости от внешних поставок и повышению доступности жизненно важных товаров для жителей северных территорий, сообщают «Вести».

Салехард, Елена Васильева

