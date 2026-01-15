российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 января 2026, 11:09 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ямалец лишился автомобиля после того, как украл стиральную машину соседа

Ямалец лишился своего автомобиля после того, как украл стиральную машинку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 57-летний житель Лабытнанги в августе 2025 года украл стиральную машину, расположенную в подъезде жилого дома и принадлежащую одному из жильцов. Злоумышленник положил машинку в свой автомобиль «Рено Дастер» и уехал с места преступления.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и, наряду с прекращением уголовного дела в связи с примирением сторон, конфисковал у виновного принадлежащий ему автомобиль, стоимостью 1 млн рублей, использованный им при совершении преступления.
Постановление суда вступило в законную силу.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,