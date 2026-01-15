Ямалец лишился автомобиля после того, как украл стиральную машину соседа

Ямалец лишился своего автомобиля после того, как украл стиральную машинку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 57-летний житель Лабытнанги в августе 2025 года украл стиральную машину, расположенную в подъезде жилого дома и принадлежащую одному из жильцов. Злоумышленник положил машинку в свой автомобиль «Рено Дастер» и уехал с места преступления.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и, наряду с прекращением уголовного дела в связи с примирением сторон, конфисковал у виновного принадлежащий ему автомобиль, стоимостью 1 млн рублей, использованный им при совершении преступления.

Постановление суда вступило в законную силу.

Лабытнанги, Елена Васильева

