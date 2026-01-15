Ямалец получил 4 суток ареста вместо тайского пляжа

Ямалец получил 4 суток ареста вместо отдыха на пляжах Тайланда.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления внутренних дел на транспорте, мужчина устроил пьяный дебош в аэропорту Кольцово. Накануне в полицию поступило сообщение, что один из будущих пассажиров рейса «Екатеринбург – Пхукет» напился, поэтому сотрудники автокомпании приняли решение не пускать его в самолет. В ответ на это 36-летий мужчина начал громко ругаться, вел себя неадекватно и на замечания окружающих не реагировал.

Правоохранители попросили нарушителя пройти в дежурную часть для составления административного материала, однако мужчина отказался. Транспортные полицейские применили в отношении северянина физическую силу, и надели на дебошира наручники, после чего доставили в отдел.

Доставленного направили на медицинское освидетельствования на состояние опьянения, однако от прохождения исследования мужчина отказался.

В отношении авиапассажира сотрудники Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка».

Материалы по административному протоколу направили в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга, где мужчине назначили наказание в виде четырех суток ареста.

Екатеринбург, Елена Васильева

