Директор попала под уголовное дело за неправильный расчет уволившегося сотрудника

В Новом Уренгое генеральный директор коммерческой фирмы попала под уголовное дело в связи с неправильно произведенным расчетом уволившегося сотрудника.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, в Новом Уренгое в период с апреля по июнь 2025 года генеральный директор организации не выплатила заработную плату и окончательный расчет при увольнении работнику. Общая задолженность составила более 290 тыс. рублей. При этом возможность для выплат у руководителя имелась, но денежные средства использовались на другие цели.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе предварительного следствия будут приняты меры, направленные на возмещение задолженности всем сотрудникам в полном объеме.

Новый Уренгой, Елена Васильева

