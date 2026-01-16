За покупку больничных у ямальца арестовали имущество на 5 млн рублей

У ямальца, который покупал больничные листы, теперь арестовано имущество на 5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, следствие выяснило, что в 2023 году в Надыме обвиняемый передал двум врачам коммерческой медицинской организации деньги за листки нетрудоспособности, освобождающих его от работы в связи с якобы имеющимся заболеванием. По этим больничным ямалец получил из средств работодателя и средств федерального бюджета выплаты, которые ему не полагались.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 5 млн. рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube