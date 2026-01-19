Полицейский за взятки помогал получать водительские права

На Ямале полицейский за деньги помогал получать права будущим автомобилистам. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, всего полицейский получил пять взяток. Обвиняемому приговором Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа 13 октября 2025 года уже был вынесен приговор. Он получил штраф с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Однако прокуратура сочла такой приговор слишком мягким и пошла в апелляцию. Суд Ямало-Ненецкого автономного округа приговор изменил и назначил бывшему полицейскому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на 5 лет, с лишением специального звания «майор полиции» и штрафом в размере 1 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube