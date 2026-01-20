Ямальчанка пьяной пришла в ДК и там побила полицейского

Ямальчанка пришла в ДК пьяной и устроила драку с полицейским. За это она стала фигуранткой уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, инцидент произошел 1 января 2026 года. Жительница села Толька пришла в местный Дом культуры и там ей встретился патруль полиции. Женщину предупредили, что ее оштрафуют за появление пьяной в общественном месте, в ответ на это она набросилась с бранью и кулаками на полицейских и одного из них ударила в лицо.

Обстоятельства произошедшего уточняются, дело готовится к передаче в суд.

Толька, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube