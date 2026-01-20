Мать посадили в колонию на 7 месяцев за долги по алиментам

7 месяцев лишения свободы в колонии получила жительница Ямала за то, что не платила алименты.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, женщина была признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Установлено, что женщина, уже наказывалась за то, что не платила алименты своему ребенку, но все равно продолжала это делать. В результате образовался более 500 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 7 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Женщина взята под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Муравленко, Елена Васильева

